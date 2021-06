Francesco Totti in vacanza con Ilary Blasi e i figli a Mosca Ma un dettaglio fa infuriare i fan | «Com’è possibile?»

(Di lunedì 28 giugno 2021) . L’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola del Famosi sono volati con i tre(Christian, Chanel e Isabel) aper trascorrere qualche giorno distanno documentando il primo viaggio all’estero post pandemia con foto e video su Instagram. La conduttrice romana ha condiviso una romantica foto in cui tiene la mano del marito, di fronte alla cattedrale di San Basilio. Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Buone vacanze, divertitevi». E ancora: «Siete bellissimi, super innamorati». Ma tra i follower, c’è qualcuno che li redarguisce: «Ma in un momento in cui in ...

La romantica vacanza die Ilary Blasi a Mosca ha scatenato i fan: i commenti social sulla popolare coppia La super popolare coppia formata dae Ilary Blasi ha deciso di passare qualche giorno ...Un po' Sandra Mondaini e Raimondo Vianello ; un po' come cane e gatto. Forse piacciono proprio per questo. Stiamo parlando die Ilary Blasi , che proprio qualche giorno fa hanno festeggiato 16 anni d'amore con una cena a lume di candela a Roma. La coppia si è regalata un soggiorno in Russia : una vacanza a ...Primo viaggio all’estero dopo mesi per Francesco Totti e Ilary Blasi che sono volati in Russia insieme ai loro figli, Cristian, Chanel e Isabel ...Francesco Totti ha parlato alla CNN, tra gli argomenti il percorso degli azzurri Francesco Totti è intervenuto alla CNN. Tra gli argomenti il cammino degli azzurri agli Europei. Ecco le sue parole: Su ...