Covid: Polizia Postale, 'attenti a finto messaggio su Whatsapp per Green Pass' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Un falso messaggio su Whatsapp che invita a scaricare il Green Pass e ad inserire i propri dati bancari. E' la nuova truffa segnalata dalla Polizia Postale che spiega: "Negli ultimi giorni, numerosi utenti stanno segnalando la ricezione tramite Whatsapp del messaggio: “ In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass Covid-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina". "Cliccando sul link, l'ignaro utente viene catapultato su una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Un falsosuche invita a scaricare ile ad inserire i propri dati bancari. E' la nuova truffa segnalata dallache spiega: "Negli ultimi giorni, numerosi utenti stanno segnalando la ricezione tramitedel: “ In questo link puoi scaricare il certificato verde-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina". "Cliccando sul link, l'ignaro utente viene catapultato su una ...

