Advertising

infoitinterno : Civitavecchia: liberate in mare 12 tartarughe ‘Caretta Caretta’ - CorriereCitta : Caretta Caretta: liberate in mare 12 piccole tartarughe (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia liberate

... in cooperazione con quelle della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta e grazie all apporto fornito in acqua dal Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di. Un evento ...Sono statein mare 12 tartarughe "Caretta Caretta" al largo delle Isole di Ventotene e Santo Stefano ...di Ventotene e Santo Stefano" e con il supporto della Guardia di Finanza di...Dodici piccole tartarughe marine della specie “Caretta Caretta” sono state rimesse in mare aperto, nelle acque dell'arcipelago pontino , mercoledì 23 ...La Guardia di Finanza di Civitavecchia e Gaeta le hanno rimesse in mare al largo delle Isole di Ventotene e Santo Stefano Sono state liberate in mare 12 tartarughe “Caretta Caretta” al largo delle Iso ...