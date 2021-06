Cashback | il 30 giugno si chiude il primo semestre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 giugno 2021) Sono circa 8 milioni i cittadini ad aver aderito al, il piano messo in atto dallo stato per scoraggiare l’uso del contante in chiave anti-evasione, per un totale di 726 milioni di transazioni elaborate. Sono circa 6 milioni le persone che hanno già raggiunto i requisiti per ottenere il rimborso statale.e Super: i rimborsi ad agosto Ilrequisito per ottenere ilè aver compiuto un minimo di 50 operazioni con una moneta elettronica. Il rimborso massimo ottenibile è di 150€ in 6 mesi senza un minimo di spesa. Per tutti coloro che hanno superato il massimo di ...