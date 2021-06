Cashback Autostrade: cos'è e come funziona (Di lunedì 28 giugno 2021) Una remunerazione proporzionale al disagio subito per il traffico dovuto dai cantieri sulle diverse tratte autostradali. Funzionerà così il Cashback ideato da Aspi che dovrebbe entrare in vigore a fine luglio. Autostrade per l'Italia, con questo progetto ambizioso, guarda al futuro per cercare di evitare gli errori del passato. Le nuove tecnologie Lo fa attraverso l'elaborazione di una complessa piattaforma tecnologica che dovrebbe permettere la tracciabilità dell'intera esperienza di viaggio dell'automobilista in maniera da valutare se durante il percorso la vettura ha subito rallentamenti dovuti a lavori di manutenzioni, anomalie del manto autostradale, ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 giugno 2021) Una remunerazione proporzionale al disagio subito per il traffico dovuto dai cantieri sulle diverse tratte autostradali. Funzionerà così ilideato da Aspi che dovrebbe entrare in vigore a fine luglio.per l'Italia, con questo progetto ambizioso, guarda al futuro per cercare di evitare gli errori del passato. Le nuove tecnologie Lo fa attraverso l'elaborazione di una complessa piattaforma tecnologica che dovrebbe permettere la tracciabilità dell'intera esperienza di viaggio dell'automobilista in maniera da valutare se durante il percorso la vettura ha subito rallentamenti dovuti a lavori di manutenzioni, anomalie del manto autostradale, ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @retroscenista: No ma perdete pure tempo a fare app 'complesse' e a 'seguirci' passo passo...ma non c'era già #Telepass per questo? #ch… - albiuno : RT @retroscenista: No ma perdete pure tempo a fare app 'complesse' e a 'seguirci' passo passo...ma non c'era già #Telepass per questo? #ch… - mlpedo1 : RT @retroscenista: No ma perdete pure tempo a fare app 'complesse' e a 'seguirci' passo passo...ma non c'era già #Telepass per questo? #ch… - retroscenista : No ma perdete pure tempo a fare app 'complesse' e a 'seguirci' passo passo...ma non c'era già #Telepass per questo?… - ilveggente_it : #Cashback, pioggia di rimborsi in arrivo per gli automobilisti. Ecco cosa riguarda e quando entrerà in vigore. -