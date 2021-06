Belgio, rientro nella notte. Preoccupano le condizioni di De Bruyne e Hazard, oggi gli esami (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo la vittoria contro il Portogallo e il passaggio ai quarti il Belgio è tornato nel suo ritiro di Tibize, vicino Bruxelles dove preparerà la partita contro l’Italia di venerdì sera. La squadra belga è arrivata alle 5:20 a casa propria dopo aver viaggiato da Siviglia fino all’aeroporto di Charleroi – come riporta la Gazzetta dello Sport -. Preoccupano le condizioni di Kevin De Bruyne e Eden Hazard, usciti per dei problemi fisici. De Bruyne, falciato da un’entrata di Palhinha, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, mentre Eden Hazard ha chiesto il cambio ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo la vittoria contro il Portogallo e il passaggio ai quarti ilè tornato nel suo ritiro di Tibize, vicino Bruxelles dove preparerà la partita contro l’Italia di venerdì sera. La squadra belga è arrivata alle 5:20 a casa propria dopo aver viaggiato da Siviglia fino all’aeroporto di Charleroi – come riporta la Gazzetta dello Sport -.ledi Kevin Dee Eden, usciti per dei problemi fisici. De, falciato da un’entrata di Palhinha, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, mentre Edenha chiesto il cambio ...

