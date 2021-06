Belgio | pregi e difetti | punti di forza | punti deboli ed i dubbi di formazione

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà ill’ostacolo dell’Italia nel prossimo match di Euro 2021, la competizione è entrata nella fase decisiva ed il quarto di finale si preannuncia scoppiettante. La squadra di Roberto Mancini ha superato il turno con il brivido, l’Austria si è confermata un avversario molto insidioso e sono serviti i tempi supplementari per realizzare due gol con Chiesa e Pessina. Ilha invece avuto la meglio del Portogallo, è stata una partita equilibrata ed è stata risolta da un gol di Thorgan Hazard. L’Italia per la prima volta non partirà con i favori del pronostico, le due squadre sono sullo stesso livello e la sfida si deciderà sugli episodi. Entrambe ...