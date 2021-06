Asia Nuccetelli lascia la TV: i motivi della scelta (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha appassionato i telespettatori con il gioco condotto in coppia con la madre Antonella Mosetti, al GF Vip 2, e in questi giorni si apprende che Asia Nuccetelli ha scelto inaspettatamente di lasciare il mondo della tv e trincerarsi in un silenzio mediatico. A rivelarlo, è la diretta interessata in un messaggio condiviso con i fan a mezzo social, e non solo. Perché anche in una recente intervista a mezzo stampa, la madre Mosetti aveva anticipato la scelta della giovane figlia, Asia. Nel messaggio social, intanto, la Nuccetelli si lascia ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha appassionato i telespettatori con il gioco condotto in coppia con la madre Antonella Mosetti, al GF Vip 2, e in questi giorni si apprende cheha scelto inaspettatamente dire il mondotv e trincerarsi in un silenzio mediatico. A rivelarlo, è la diretta interessata in un messaggio condiviso con i fan a mezzo social, e non solo. Perché anche in una recente intervista a mezzo stampa, la madre Mosetti aveva anticipato lagiovane figlia,. Nel messaggio social, intanto, lasi...

