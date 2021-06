Torino, ritrovato cadavere con coltellate in testa in una cantina (Di domenica 27 giugno 2021) E' stato ritrovato dai carabinieri di Torino in una cantina di un'abitazione del centro città il cadavere di un uomo di 52 anni, che riportava diverse ferite da coltellata al capo. Sono in corso ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) E' statodai carabinieri diin unadi un'abitazione del centro città ildi un uomo di 52 anni, che riportava diverse ferite da coltellata al capo. Sono in corso ...

Torino, cadavere di uomo ritrovato in una cantina: ucciso con una coltellata in testa

Torino, cadavere di uomo ritrovato in una cantina: ucciso con una coltellata in testa Il corpo senza vita di un uomo 52 anni, Enrico Pellegrini, è stato ritrovato nel pomeriggio nella cantina di un'abitazione del centro di Torino, in via Principi d'Acaja ...

