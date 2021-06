Su e giù tra le colline austriache per Alfa Romeo al Gp di Stiria (Di domenica 27 giugno 2021) Alfa Romeo al Gp di Stiria ha segnato un’altra apparizione in Q2 ieri, sabato 26 giugno, grazie alla 15a posizione di Antonio Giovinazzi. Il compagno di squadra, Kimi Räikkönen, ha stabilito il 18° tempo per la gara di oggi. Come sono andate le qualifiche per Alfa Romeo al Gp di Stiria? Su una pista calda nelle montagne austriache, con temperature della superficie del circuito sopra i 50°C, i piloti hanno preso parte a una sessione di qualifiche frizzante. Il tracciato di Spielberg è uno dei più corti del calendario e, con un giro di poco più di un minuto, trovare il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021)al Gp diha segnato un’altra apparizione in Q2 ieri, sabato 26 giugno, grazie alla 15a posizione di Antonio Giovinazzi. Il compagno di squadra, Kimi Räikkönen, ha stabilito il 18° tempo per la gara di oggi. Come sono andate le qualifiche peral Gp di? Su una pista calda nelle montagne, con temperature della superficie del circuito sopra i 50°C, i piloti hanno preso parte a una sessione di qualifiche frizzante. Il tracciato di Spielberg è uno dei più corti del calendario e, con un giro di poco più di un minuto, trovare il ...

Advertising

GonzaInterista : RT @7Robymar: La cessione di Hakimi non mi andrà mai giù. Neanche se tra un anno dovesse lasciare il calcio giocato per fondare il trio com… - voidnephilim : @ERENG4YGER ti dirò sono rientrata da poco a casa e per quanto fossi stanca oggi ora non riesco a rilassarmi ma tra… - A_Bazzu : RT @7Robymar: La cessione di Hakimi non mi andrà mai giù. Neanche se tra un anno dovesse lasciare il calcio giocato per fondare il trio com… - betta941 : RT @7Robymar: La cessione di Hakimi non mi andrà mai giù. Neanche se tra un anno dovesse lasciare il calcio giocato per fondare il trio com… - LuigiBevilacq17 : RT @7Robymar: La cessione di Hakimi non mi andrà mai giù. Neanche se tra un anno dovesse lasciare il calcio giocato per fondare il trio com… -

Ultime Notizie dalla rete : giù tra Rovereto: Dal Molin record, Bonvecchio argento ... il sabato roveretano ha regalato una Giulia Riccardi (Gs Trilacum) grande, anche se giù dal podio. Dopo le sette fatiche dell'eptathlon, un singolo punto ha segnato la differenza tra il bronzo di ...

Euro 2020, Vittorio Feltri contro la sinistra: "Giocatori inginocchiati? Giù le mani dal calcio" "Tra sberle e somari, c'era una volta la scuola". Feltri, perché bocciare non può essere un tabù ma va fatto con giudizio

Nella settimana della Fed la peggiore è Milano (-1,9%), in fondo UniCredit (-7%) Il Sole 24 ORE ... il sabato roveretano ha regalato una Giulia Riccardi (Gs Trilacum) grande, anche sedal podio. Dopo le sette fatiche dell'eptathlon, un singolo punto ha segnato la differenzail bronzo di ...sberle e somari, c'era una volta la scuola". Feltri, perché bocciare non può essere un tabù ma va fatto con giudizio