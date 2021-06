Stipendi bassi e poche tutele? Lo chef del resort a 5 stelle: “Dico da anni che i lavoratori devono ribellarsi, finalmente sta accadendo” (Di domenica 27 giugno 2021) Mi chiamo Giorgio Pegoraro e da anni mi ribello a queste situazioni di maltrattamenti e schiavismo che purtroppo ci sono e nessuno fa niente. Diplomato in cucina, ho lavorato in molto posti in Italia, Francia (Parigi), Medio Oriente (Kuwait), Maldive ora negli ultimi 3 anni. Dal mio punto di vista parto con il dire che per la fiscalità posso capire il lamento degli imprenditori viste le tasse così assurdamente alte che strozzinano molto questo settore, e che la concorrenza sempre più vasta che si vende per un euro in meno (all you can eat, menu del pranzo a 10 euro tutto compreso) dà un’altra grande mazzata al nostro settore (tutti quei ristoranti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Mi chiamo Giorgio Pegoraro e dami ribello a queste situazioni di maltrattamenti e schiavismo che purtroppo ci sono e nessuno fa niente. Diplomato in cucina, ho lavorato in molto posti in Italia, Francia (Parigi), Medio Oriente (Kuwait), Maldive ora negli ultimi 3. Dal mio punto di vista parto con il dire che per la fiscalità posso capire il lamento degli imprenditori viste le tasse così assurdamente alte che strozzinano molto questo settore, e che la concorrenza sempre più vasta che si vende per un euro in meno (all you can eat, menu del pranzo a 10 euro tutto compreso) dà un’altra grande mazzata al nostro settore (tutti quei ristoranti ...

Advertising

fattoquotidiano : Stipendi bassi e poche tutele? Le lettere di chi se n’è andato: “Io e tanti altri espatriati non torneremo se l’Ita… - fattoquotidiano : Stipendi bassi e poche tutele? Non solo nel turismo. Le lettere a - Renato65497671 : Domanda di un vecchio che vive troppo per la signora Lagarde. E’ colpa dinoi vecchi se i giovani di oggi non riesco… - GhiselliFabio1 : Stipendi più bassi e allenamenti più duri ... la differenza si vede #ItaliaAustria - gattoacrobata : @Lucrezi97533276 @Bulla_Adriano Se la gente preferisce incassare dei sussidi temporanei e bassi sarei curioso di co… -