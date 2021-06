(Di domenica 27 giugno 2021) È stato presentato questa mattina il risultato del restauro dellacontenuta all’internodi Perteole (Ruda – UD), ora di nuovo lucente e perfettamente funzionante. Il recupero è stato reso possibile grazie al contributo concesso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo nell’ambito de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Le autorità, la stampa e i cittadini, hanno ammirato quello che fu il cuore pulsante del complesso industriale di origine ottocentesca attivo nell’estrazione dell’amido, dopo un intervento di recupero ...

UdineseTV : Ruda, restaurata macchina a vapore dell'Amideria Chiozza grazie a FAI e Intesa Sanpaolo - - IlFriuli : #Ruda, restaurata la macchina a vapore dell'Amideria Chiozza. I lavori sono stati resi possibile grazie al contribu… -

Ultime Notizie dalla rete : Restaurata macchina

Il Friuli

È stato presentato questa mattina il risultato del r estauro dellaa vapore contenuta all'interno dell'Amideria Chiozza di Perteole di Ruda , ora di nuovo lucente e perfettamente ......a 450 metri sopra il livello del mare e a soli 18 km da Firenze (circa 30 minuti di), nel ... oggi èsecondo i principi della bioarchitettura e del feng - shui nel pieno rispetto del ...Tra il 2007 e il 2014 porta la vettura in Francia per farla restaurare e nel 2015 viene messa in vendita. La compra, per oltre 7 milioni di euro da un uomo di Chicago. E così la macchina riattraversa ...Un monumento nel monumento, ora visitabile percorrendo una passerella a serpentina lunga 160 metri, in attesa che quel 'backstage' di 2000 anni fa torni al buio, come al tempo, quando l'area sarà cope ...