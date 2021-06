MotoGP | doppietta Yamaha ad Assen | vince Quartararo | Vinales 2°

(Di domenica 27 giugno 2021) Fabioanche aded allunga in maniera importante nel Mondiale:e Mir completano il podio. Bagnaia penalizzato, Rossi cadenel Gran Premio d’Olanda ad: Fabio, coronando una grande fuga fin dai primi giri e tagliando il traguardo davanti al compagno Maverick. A completare il podio è Johann Mir, autore di un’ottima rimonta e che chiude al terzo posto. Una gara praticamente in solitaria per il Diablo, bravo a sbarazzarsi di Bagnaia dopo pochi ...

Advertising

STnews365 : GP d'Olanda MotoGP, trionfa Fabio Quartararo. Doppietta Yamaha col francese leader del mondiale che intasca la quar… - TeoBellan : Quartararo vince ad #Assen e allunga nella classifica generale #MotoGP. Doppietta Yamaha completata da Vinales. Sul… - Carlomrtz : RT @FormulaPassion: #Quartararo domina ad #Assen e allunga in classifica. Doppietta #Yamaha con #Vinales, #Mir a podio #MotoGP #DutchGP ????… - FormulaPassion : #Quartararo domina ad #Assen e allunga in classifica. Doppietta #Yamaha con #Vinales, #Mir a podio #MotoGP… - im_jordanv : EEEEEH, DI NUOVO IL DIABLO! ???? Fabio Quartararo sta portando a spasso a tutti, un nuovo successo tutto sommato fac… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP doppietta

Yamaha ad Assen: Quartararo vince il GP Olanda davanti al compagno di box Vinales. Sul ... Latorna il 6 agosto con le prove libere del GP Stiria GP OLANDA: VINCE QUARTARARO, 2° VINALES, ...DIRETTA: QUARTARARO HA VINTO IL GP D'OLANDA!YAMAHA, BAGNAIA SOLO SESTO Quarta vittoria stagionale per Fabio Quartararo che si impone ad Assen nel Gran Premio d'Olanda dominato dalla Yamaha ...L’ultima gara di MotoGP prima della pausa estiva ha regalato, come al solito, spettacolo puro. I piloti hanno battagliato in pista, dando vita ad un’interessante lotta. Pecco Bagnaia ha messo paura al ...Successo in scioltezza per Fabio Quartararo che vince in fuga il GP d'Olanda, nona tappa stagionale della MotoGP. Il pilota francese, sempre più primo in classifica generale, chiude davanti al compagn ...