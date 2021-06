Mancini: 'L'Italia ha meritato, vittorie così possono far bene' (Di domenica 27 giugno 2021) LONDRA (Inghilterra) - Roberto Mancini tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria per 2 - 1 ai supplementari contro l' Austria , che lancia la sua Italia ai quarti di finale di Euro2020 dove ci sarà ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) LONDRA (Inghilterra) - Robertotira un sospiro di sollievo dopo la vittoria per 2 - 1 ai supplementari contro l' Austria , che lancia la suaai quarti di finale di Euro2020 dove ci sarà ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - matteosalvinimi : Il CT dell’Italia Mancini: “Inginocchiarsi domani in campo? Io sono qui per giocare la partita, per me la cosa più… - chetempochefa : L’abbraccio più bello: quello tra Vialli e Mancini ???? Complimenti all’Italia che, nonostante le difficoltà, non mol… - France20Mari : RT @chetempochefa: L’abbraccio più bello: quello tra Vialli e Mancini ???? Complimenti all’Italia che, nonostante le difficoltà, non molla e… - manulamanuz57 : RT @chetempochefa: L’abbraccio più bello: quello tra Vialli e Mancini ???? Complimenti all’Italia che, nonostante le difficoltà, non molla e… -