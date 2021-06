Il pallone racconta – Una Nazionale per tutte le stagioni (Di domenica 27 giugno 2021) Per la rubrica “Il pallone racconta”, l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta la sofferta prestazione degli Azzurri contro l’Austria. gm/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021) Per la rubrica “Il”, l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta la sofferta prestazione degli Azzurri contro l’Austria. gm/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Il pallone racconta – Una Nazionale per tutte le stagioni - CorriereCitta : Il pallone racconta – Una Nazionale per tutte le stagioni - lamortevito : Ci sono quelli che guardano gli “indici” e quelli che vedono le partite. La differenza tra chi racconta ciò che acc… - ItaliaNotizie24 : Per la rubrica 'Il pallone racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, intervista l'ex calciatore Bobo… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Il pallone racconta - Londra aspetta i Leoni azzurri - -