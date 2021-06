God of War: Ragnarok, in arrivo un gameplay al prossimo evento PlayStation? (Di domenica 27 giugno 2021) God of War: Ragnarok potrebbe mostrarsi, tramite un gameplay, al prossimo evento targato Sony. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata L’edizione di quest’anno dell’E3 si è appena conclusa con tanti nuovi titoli annunciati. Le principali aziende legate al mondo dei videogiochi hanno messo le carte in tavole per quanto riguarda i loro piani nel prossimo futuro, ma all’appello ne manca ancora una delle più importanti: Sony. Sono già tre anni infatti che l’azienda giapponese manca all’appello, e secondo alcuni rumor sembra che, come l’anno scorso, stia preparando un suo evento ... Leggi su tuttotek (Di domenica 27 giugno 2021) God of War:potrebbe mostrarsi, tramite un, altargato Sony. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata L’edizione di quest’anno dell’E3 si è appena conclusa con tanti nuovi titoli annunciati. Le principali aziende legate al mondo dei videogiochi hanno messo le carte in tavole per quanto riguarda i loro piani nelfuturo, ma all’appello ne manca ancora una delle più importanti: Sony. Sono già tre anni infatti che l’azienda giapponese manca all’appello, e secondo alcuni rumor sembra che, come l’anno scorso, stia preparando un suo...

Advertising

Mugnos911 : @Twitch_Italy God of War: Un taglialegna con un figlio palloso va a fare una scampagnata in montagna ed una volta a… - lovinghuntsman : quando dico che essere infp è una disgrazia parlo di me stessa semplicemente ma adesso che ho scoperto che anche ch… - GameXperienceIT : God of War Ragnarok: al nuovo evento verrà mostrato il gameplay, secondo un insider - who_is_pan : RT @TPadawans: ??Il nostro sportiveggiante @DevilTvvitter ci parla di #GodOfWarRagnarok ?? #GodofWar #PlayStation #nikbaker #gaming #gamers… - TPadawans : ??Il nostro sportiveggiante @DevilTvvitter ci parla di #GodOfWarRagnarok ?? #GodofWar #PlayStation #nikbaker #gaming… -