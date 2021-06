F1 | Mattia Binotto | “Nel complesso un weekend positivo | abbiamo recuperato 4 punti su McLaren”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 giugno 2021) La Ferrari esce con un risultato diverso nel GP di Stiria, ultimo round del Mondiale 2021 di F1, se si fa un confronto con quanto accaduto a Le Castellet (Francia). Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc hanno concluso in sesta e settima posizione, mettendo in mostra un passo superiore alle attese. Peccato per Leclerc che, senza il contatto con l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly, avrebbe potuto ambire alla top-5. Costretto alla sostituzione dell’ala anteriore, Charles si è prodotto in una grande rimonta, ripartendo dall’ultima piazza. Non è un caso che il pilota del Principato sia stato nominato “Driver of the Day”. “Oggiavuto un buon ritmo di ...