Europei: Orsato arbitrerà l'ottavo fra la Svezia e l'Ucraina (Di domenica 27 giugno 2021) Daniele Orsato arbitrerà l'ottavo di finale dell'Europeo di calcio, in programma martedì alle 21, fra Svezia e Ucraina. Il giudice di gara veneto sarà assistito da Alessandro Giallatini e Fabiano ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Danielel'di finale dell'Europeo di calcio, in programma martedì alle 21, fra. Il giudice di gara veneto sarà assistito da Alessandro Giallatini e Fabiano ...

