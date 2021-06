Antonella Elia al veleno contro Vera Gemma “Stai diventando …”

(Di domenica 27 giugno 2021)in questi ultimi anni è stata piuttosto al centro del gossip e anche sotto i riflettori per via della sua partecipazione al Grande Fratello vip e ancora Temptation Island e per essere stata l’opinionista del reality di Canale 5. Ad ogni modo, è stata anche particolarmente al centro del gossip per via della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane storia che è stata tanto criticata e anche molto chiacchierata. Adesso, sembrerebbe che la nota showgirl sia stata citata e criticata daovvero l’ex naufraga che ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Ma cosa è accaduto tra le due e ...

Advertising

hopeangel365 : Antonella Elia ha insinuato che Vera Gemma sta diventando una pornostar. In realtà #VeraGemma è la nuova Antonella… - Imperterrito2 : Antonella Elia - swftscrsn : RT @oocgfvip4: La lite tra Antonella Elia e Valeria Marini - divanomat : Alfonso che ci priva delle infinite liti tra opinioniste (tipo questa) non rinnovando il contratto a Antonella Elia… - devotoaltrash : che momento iconico, che gf iconico, che personaggio iconico, semplicemente antonella elia -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Vera Gemma pubblica una foto sul social ela punge nei commenti. Vera Gemma , protagonista dell'Isola dei Famosi 2021, ha condiviso un suo scatto su Instagram, provocando l'intervento di, che come noto non ha ...Lo ha annunciatoD'Errico Executive Vice president Programming di Sky Italia nella ...stagione di Gomorra il giovane boss di Secondigliano dovrà scontrarsi contro il clan Levante e ed...Antonella Elia in questi ultimi anni è stata piuttosto al centro del gossip e anche sotto i riflettori per via della sua partecipazione al Grande Fratello vip e ancora Temptation Island e per essere s ...Vera Gemma pubblica una foto sul social e Antonella Elia la punge nei commenti. Vera Gemma, protagonista dell’Isola dei Famosi 2021, ha condiviso un suo scatto su Instagram, ...