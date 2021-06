A settembre tutti in aula | insegnamento a distanza solo per situazioni eccezionali

(Di domenica 27 giugno 2021) Si tornerà in? Alla domanda risponde il Ministro Cristina Messa. La titolare del dell’Università e della Ricerca assicura: “si riapre: chi vuole potrà fare una ripresa graduale, ma nelle zone bianche si torna in”. Il Ministro osserva come a“gli studenti saranno in gran parte vaccinati, i professori già lo sono e si potranno aggiungere screening settimanali di tamponi antigenici”. Cristina Messa ha chiarito che “l’può rimanere pere deve essere complementare”.

Advertising

teatrolafenice : ?? La Fondazione Amici della Fenice istituisce la XXXVII edizione del Concorso pianistico nazionale 'Premio Venezia.… - ilgiornale : Dopo giugno, ancora giorni di fuoco per i contribuenti. Il governo pensa ad una nuova proroga - acquamarina62 : RT @AStramezzi: Ci abbiamo lavorato per mesi. Ora è realtà! Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare anche questo progetto… - Roberto54260655 : RT @sil_viar0: Al Fairmont Hotel di San Francisco, nel settembre 1995, si riunirono 500 persone. Tutti furono d'accordo nel prefigurare un… - razorblack66 : RT @sil_viar0: Al Fairmont Hotel di San Francisco, nel settembre 1995, si riunirono 500 persone. Tutti furono d'accordo nel prefigurare un… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre tutti

Avvenire

Sono le squadre migliori, quelle addestrate dall'11, dagli uragani e dai terremoti. Il ... il sindaco Daniella Levine Cava ha ordinato un controllo digli edifici con più di cinque ...... che non si è potuta tenere in presenzascorso, causa restrizioni legate alla pandemia. ...torta a sugellare l'augurio di una ripartenza delle attività foriera di benefici positivi per, ...Il Comune ha varato un’ordinanza in vigore fino al 30 settembre per le limitazioni alla vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro. L’obiettivo è tutelare l’igiene, il decoro, la sicurezza ...Gli Azzurri hanno infatti hanno superato il primato di Zoff stabilito dal 20 settembre 1972 al 15 giugno 1974 per un totale di 1.143’ consecutivi. Il nuovo primato è ora di 1.168’ minuti.