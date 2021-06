Uomini e Donne, scoppia un’altra coppia del trono over (Di sabato 26 giugno 2021) È di poco fa la notizia che è finita la relazione, nata qualche mese fa nel trono over di Uomini e Donne, tra la dama Sara Zilli e Mauro, maturo cavaliere approdato nella trasmissione di Maria De Filippi apposta per conoscerla. A dare notizia della rottura al settimanale “Uomini e Donne Magazine” in edicola questa settimana è stata proprio la donna, che ne ha spiegato anche i motivi. Uomini e Donne, è finita tra Sara e Mauro del trono over Quando Mauro è arrivato a Uomini e Donne per ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 giugno 2021) È di poco fa la notizia che è finita la relazione, nata qualche mese fa neldi, tra la dama Sara Zilli e Mauro, maturo cavaliere approdato nella trasmissione di Maria De Filippi apposta per conoscerla. A dare notizia della rottura al settimanale “Magazine” in edicola questa settimana è stata proprio la donna, che ne ha spiegato anche i motivi., è finita tra Sara e Mauro delQuando Mauro è arrivato aper ...

