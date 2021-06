Advertising

FirenzePost : Tari: slittamento a fine luglio, nel prossimo consiglio dei ministri - PierluigiVinai : RT @AnciLiguria: Proroga #Tari. Laura Castelli, vice ministra dell’Economia e delle finanze,ha annunciato lo slittamento del pagamento al 3… - AnciLiguria : Proroga #Tari. Laura Castelli, vice ministra dell’Economia e delle finanze,ha annunciato lo slittamento del pagamen… - Radio1Rai : ??Proroga per la #Tari. Laura Castelli, vice ministra dell’Economia e delle finanze, ha annunciato lo slittamento de… -

Ultime Notizie dalla rete : Tari slittamento

Italia Oggi

Inoltre, è stato annunciato lodella prima rata dellaal 31 ottobre, confermata la seconda rata al 15 dicembre. "Purtroppo in questa come in altre circostanze i Sindaci vengono ...... ha chiesto unodei termini al 31 luglio per il recepimento del decreto Sostegni bis. "... con fondi di bilancio comunali, disponemmo un iniziale abbattimento dellaper le famiglie e le ...Si va verso una proroga per il pagamento della Tari. Ad annunciarlo il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli tari rifiuti rinvio ...Passa la misura della riduzione della Tari. Nelle bollette in arrivo a settembre, la quota variabile della tassa dei rifiuti sarà alleggerita tra il 10 e il 40%. Il sindaco: “Amministrazione attenta a ...