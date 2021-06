Sei anni fa la vittoria dello Scudetto (Di sabato 26 giugno 2021) Il 26 giugno 2015 i Giganti conquistavano gara 7 contro Reggio Emilia diventando campioni d'Italia Sei anni fa la Dinamo Banco di Sardegna saliva sul gradino più alto del basket italiano conquistando ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Il 26 giugno 2015 i Giganti conquistavano gara 7 contro Reggio Emilia diventando campioni d'Italia Seifa la Dinamo Banco di Sardegna saliva sul gradino più alto del basket italiano conquistando ...

Advertising

repubblica : ?? Usa, condannato a 22 anni e sei mesi l'ex agente che ha ucciso George Floyd - AlbertoBagnai : “Perché le donne non fanno più figli (sei anni dopo)” su #goofynomics | - nunziapenelope : @dottorpax Ah vabbe, ma sei di qui allora. E tranqui. Non e’ cambiato niente, in tre anni. Qui si va di secoli in millenni. - JonnyDevil80 : @pol2187 Farei più fatica io dato che dovrei sbatterti davanti 100 anni di regali. Dai su cammina e non farti più… - yellowbeppe : RT @GavinoSanna1967: Per dar l'esempio si arruolano personaggi dello star system, lontani anni luce da vita e problemi reali delle masse ma… -