Primavera | Atalanta prima finalista Battuta la Sampdoria 2-1

(Di sabato 26 giugno 2021) Allo stadio Ricci di Sassuolo, location della fase finale del campionato, si sfidavanoedper staccare il pass per la finalissima di mercoledì prossimo. I doriani hanno chiuso al primo posto la stagione regolare, la dea ha vinto gli ultimi due titoli di campione d’Italia. Succede tutto nel primo tempo, sblocca la gara l’atalantino Ghislandi, che al 37?, fulmina il portiere blucerchiato con un tiro a giro da fuori area. Lo stesso Ghislandi è la chiave per il raddoppio, è suo l’assist del 2-0 firmato Scalvini. Nel recupero lo spagnolo Yepes Laut accorcia le distanze, ribadendo in rete un calcio ...

SerieA : ?? Fase Campionato Primavera 1 TIM 2020/2021 - Semifinali ?? ? @sampdoria v. @Atalanta_BC ? ? Sognando la finale…

SASSUOLO - L'è la prima finalista dei play off del campionato: i nerazzurri di Brambilla hanno battuto la Sampdoria con il punteggio di 2 - 1 e ora attendono la sfidante, che uscirà dal ...DIRETTA/ Sampdoria(risultato 0 - 0) streaming video tv: Montevago! ANTHONY TAYLOR, ARBITRO ITALIA AUSTRIA: LE STATISTICHE Dunque Anthony Taylor è l' arbitro di Italia Austria e ...Tutto nel primo tempo con le reti di Ghislandi e Scalvini per i nerazzurri, Yepes per i blucerchiati. Seconda finalista una tra Empoli e Inter ...Diretta Sampdoria Atalanta primavera: streaming video tv, orario, probabili formazioni e risultato live della semifinale dei play off della Primavera 1.