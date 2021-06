Napoli | Koulibaly al bivio | o parte o rimane azzurro a vita

(Di sabato 26 giugno 2021) Tanto rumore per nulla: ancora una volta le molte voci che vedevano Kalidoulontano daa partire da quest'estate sembrano destinate a non trovare fondamento . E non solo per questioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Koulibaly

Tanto rumore per nulla: ancora una volta le molte voci che vedevano Kalidoulontano daa partire da quest'estate sembrano destinate a non trovare fondamento . E non solo per questioni di cuore. Il piano A Il discorso è sempre il medesimo, nonostante il ...Calciomercato- L'edizione odierna di Tuttosport prova a fare il punto della situazione sul mercato in entrata ed in uscita delL'ex procuratore Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte trattando diversi argomenti: "Insigne, ...Come riporta Calciomercato.com le big del calcio europeo sono frenate dalla crisi post covid e nessuna sarebbe pronta a sborsare la cifra richiesta da De Laurentiis per il suo giocatore. Non si tratte ...