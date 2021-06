MotoGP, Marquez getta ombre sulla Honda: “Troppe cadute…” (Di sabato 26 giugno 2021) Una caduta incredibile per Marc Marquez che getta ombre sulla Honda. Secondo il pilota spagnolo, sono troppi “i voli” non dovuti agli errori dei piloti. Un campanello d’allarme che la scuderia dovrà certamente raccogliere e cercare di migliorare. Marquez e le ombre sulla Honda Ecco le parole di Marc Marquez della Honda: “Per prima cosa sono felice di essere uscito pressoché illeso da una caduta come quella. Qui ad Assen mi sono sentito meglio del previsto, ed infatti già dalla FP1 ho guidato con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Una caduta incredibile per Marcche. Secondo il pilota spagnolo, sono troppi “i voli” non dovuti agli errori dei piloti. Un campanello d’allarme che la scuderia dovrà certamente raccogliere e cercare di migliorare.e leEcco le parole di Marcdella: “Per prima cosa sono felice di essere uscito pressoché illeso da una caduta come quella. Qui ad Assen mi sono sentito meglio del previsto, ed infatti già dalla FP1 ho guidato con ...

