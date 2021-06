Ministri, virus e ormoni (Di sabato 26 giugno 2021) L’idea che prima o poi avremo nostalgia della mascherina, ancora non mi fa persuaso. Ma forse bisogna dar ragione a Recalcati, lo psicoanalista, quando suggerisce che a scavare nel lockdown si troverebbero i lati oscuri, non tutti commendevoli, di tante persone. Che la mascherina a qualcuno sia servita anche per camuffarsi e fare la doppia (bella) vita, fino a configurare l’abuso di potere, sembra ormai inoppugnabile. Ad esempio in Gran Bretagna. Dove il ministro della Sanità Matt Hancock, che ha gestito il lockdown con la rigidità di un questurino, è finito sputtanato sul Sun per un video in cui non tiene esattamente le distanze di sicurezza dalla sua collaboratrice Gina Coladangelo. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) L’idea che prima o poi avremo nostalgia della mascherina, ancora non mi fa persuaso. Ma forse bisogna dar ragione a Recalcati, lo psicoanalista, quando suggerisce che a scavare nel lockdown si troverebbero i lati oscuri, non tutti commendevoli, di tante persone. Che la mascherina a qualcuno sia servita anche per camuffarsi e fare la doppia (bella) vita, fino a configurare l’abuso di potere, sembra ormai inoppugnabile. Ad esempio in Gran Bretagna. Dove il ministro della Sanità Matt Hancock, che ha gestito il lockdown con la rigidità di un questurino, è finito sputtanato sul Sun per un video in cui non tiene esattamente le distanze di sicurezza dalla sua collaboratrice Gina Coladangelo. ...

DrBettMD_DDS : @QRepubblica @Capezzone Cominciare con gli ionizzatori che sterilizzano l'aria abbattendo microbi,virus,pollini e i… - Frank28916983 : RT @GiancarloDeRisi: Sinagra contro la proroga a fine anno dell'emergenza: 'È un colpo di Stato'. E non la manda a dire al premier e ai min… - ml_tine : RT @GiancarloDeRisi: Sinagra contro la proroga a fine anno dell'emergenza: 'È un colpo di Stato'. E non la manda a dire al premier e ai min… - Tana_rotte : RT @GiancarloDeRisi: Sinagra contro la proroga a fine anno dell'emergenza: 'È un colpo di Stato'. E non la manda a dire al premier e ai min… - camily53066087 : RT @GiancarloDeRisi: Sinagra contro la proroga a fine anno dell'emergenza: 'È un colpo di Stato'. E non la manda a dire al premier e ai min… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministri virus Il Premier Draghi: ' Non siamo fuori dalla pandemia, serve attenzione' Il Premier Draghi: ' Non siamo fuori dalla Pandemia, serve attenzione' . Le ultime sul Corona Virus vengono proprio dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'uomo politico avverte la popolazione a fare attenzione allo sviluppo del Covid Sars 19. ' La pandemia non è finita, non ne siamo ...

A Melfi presentazione del Report Caritas sull'emergenza pandemia ...- 19 - si legge nella nota della Caritas - il 18 maggio dello scorso anno il Consiglio dei Ministri ... come sottolinea Papa Francesco 'superare non solo il coronavirus, ma anche tanti altri virus che ...

Ministri, virus e ormoni Il Foglio Ministri, virus e ormoni Il boccaccesco caso del ministro della Sanità di Londra, questurino del lockdown ma che per sé e l'amante trovava spazi di trasgressione, dimostra che non tutto è andato bene. Però, suvvia: in un paes ...

Il Premier Draghi: ” Non siamo fuori dalla pandemia, serve attenzione” Il Premier Draghi: " Non siamo fuori dalla Pandemia, serve attenzione" . Le ultime sul Corona Virus vengono proprio dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Premier Draghi: ' Non siamo fuori dalla Pandemia, serve attenzione' . Le ultime sul Coronavengono proprio dal Presidente del Consiglio dei. L'uomo politico avverte la popolazione a fare attenzione allo sviluppo del Covid Sars 19. ' La pandemia non è finita, non ne siamo ......- 19 - si legge nella nota della Caritas - il 18 maggio dello scorso anno il Consiglio dei... come sottolinea Papa Francesco 'superare non solo il coronavirus, ma anche tanti altriche ...Il boccaccesco caso del ministro della Sanità di Londra, questurino del lockdown ma che per sé e l'amante trovava spazi di trasgressione, dimostra che non tutto è andato bene. Però, suvvia: in un paes ...Il Premier Draghi: " Non siamo fuori dalla Pandemia, serve attenzione" . Le ultime sul Corona Virus vengono proprio dal Presidente del Consiglio dei Ministri.