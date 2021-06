LIVE Tour de France 2021, prima tappa in DIRETTA: sei al comando, il gruppo insegue a 1’30” (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Mathieu van der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Primoz Roglic e Sonny Colbrelli sono i favoriti per la tappa di oggi. 15.07 Mancano meno di 90 chilometri al traguardo. 15.03 Scende qualche goccia di pioggia sul gruppo. 15.00 Alpecin-Fenix e Deceuninck-Quick Step lavorano in testa al gruppo, ma il treno Ineos è compatto nelle prime posizioni. 14.56 Ora il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 1’50”. 14.52 Ricordiamo che davanti ci sono Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Cristian Rodriguez (Team TotalEnergies), Danny van Poppel ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Mathieu van der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Primoz Roglic e Sonny Colbrelli sono i favoriti per ladi oggi. 15.07 Mancano meno di 90 chilometri al traguardo. 15.03 Scende qualche goccia di pioggia sul. 15.00 Alpecin-Fenix e Deceuninck-Quick Step lavorano in testa al, ma il treno Ineos è compatto nelle prime posizioni. 14.56 Ora il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 1’50”. 14.52 Ricordiamo che davanti ci sono Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Cristian Rodriguez (Team TotalEnergies), Danny van Poppel ...

Advertising

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - MARCOCARTA85 : Ci vediamo il 25 Luglio a Roseto di Valfortore (FG) in piazza Bartolomeo alle ore 22:00. Per un concerto all'inseg… - HBWHIGHER : @Deexyouth io mi pento ogni giorno della mia vita di non aver ripreso particular taste live ma allo stesso tempo so… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 prima tappa in DIRETTA: sei in fuga con due minuti sul gruppo - #France #prima #tappa… - fearlessxlueh : RT @ghostiinxari: @ shawn è il momento di annunciare le date del tour perché io ho bisogno di sapere quando potrò di nuovo ascoltare life o… -