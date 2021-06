Intervista a Ferrari | 470 maschile | “Per Tokyo mi sento come uno studente pronto per l’esame”

Advertising

SkySportF1 : Ferrari, Leclerc 13° nelle libere del GP Stiria: 'Competitivi con più carburante' #StyrianGP ???? #SkyMotori #F1… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Ferrari, Sainz 11° dopo le libere al GP Stiria: 'Lavorato sulla comprensione dell'auto' #StyrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formu… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc 13° nelle libere del GP Stiria: 'Competitivi con più carburante' #StyrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 ht… - siasial3569 : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc 13° nelle libere del GP Stiria: 'Competitivi con più carburante' #StyrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 ht… - bluekiwi_f1 : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc 13° nelle libere del GP Stiria: 'Competitivi con più carburante' #StyrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Ferrari

Sky Sport

a Filippo Vigna Filippo, allora quest'anno vi hanno promosso ? Diciamo così ? l'anno ... siamo stati una delle vetture apripista (la "doppio zero") della sezioneTribute della gara". ...... che ha imparato a ricoprire con il tempo, come ha raccontato in una recentealla ... Enzodiceva che un pilota diventa più lento di un secondo per ogni figlio che gli nasce. Una ...Intervistato da Sky Sport F1 HD al termine della conferenza stampa di presentazione del prossimo Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Carlos Sainz è tornato a par ...La Ferrari e Philip Morris International dovrebbero continuare la loro storica partnership. Intervistato sull'argomento, il team principal di Maranello Mattia Binotto ha ammesso che l'accordo di prolu ...