Galles-Danimarca | Dolberg si illumina | che gol per l’1-0 VIDEO

(Di sabato 26 giugno 2021) Kaspersi prende la scena dinel suo stadio, ad Amsterdam, dove tante volte ha mostrato la sua classe. L’attaccante, ora in forza al Nizza, si è accentrato e da fuori area ha lasciato partire un destro che si è infilato alle spalle del portiere Ward. Una delle giocate classiche del talentuoso ma molto discontinuo ex Ajax che ha firmato la rete dell’1-0 dopo un inizio di gara equilibrato. SportFace.

... leggendario ex attaccante gallese, ai microfoni di Sky Sport ha parlato in vista dell'ottavo di finale che ildisputerà a breve contro la. "Spero che l'assenza del nostro pubblico ...Prima di, la Johan Cruijff Arena ha omaggiato Christian Eriksen La sfida traalla Johan Cruijff inaugura gli ottavi di Euro2020. Prima del fischio d'inizio il capitano dei ...Si sta giocando il primo ottavo di finale di Euro 2021, la competizione entra sempre più nel vivo. Sono in campo due sorprese dell’Europeo, si tratta di Galles e Danimarca. La partita è scoppiettante ...VIDEO - Il gol di Kasper Dolberg per l'1-0 della Danimatrca contro il Galles all'ottavo di finale di Euro 2020: che rete per il vantaggio ...