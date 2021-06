Chiesa: “Passaggio del turno meritato. Il gol? Sono stato bravo a restare calmo” (Di domenica 27 giugno 2021) Federico Chiesa, autore del primo gol azzurro contro l’Austria, ha parlato così a Sky Sport dell’approdo ai quarti di Euro 2020: “L’Austria ha giocato bene, devo far loro i complimenti. Il gol è arrivato, abbiamo meritato di passare e ci prendiamo adesso questo quarto di finale. In questa squadra ci Sono 26 titolari, chi è entrato ha dimostrato di essere pronto e di voler dare una mano alla squadra.Il gol? Sono stato bravo a restare calmo, in queste situazioni vuoi sfondare la porta, invece ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Federico, autore del primoazzurro contro l’Austria, ha parlato così a Sky Sport dell’approdo ai quarti di Euro 2020: “L’Austria ha giocato bene, devo far loro i complimenti. Ilè arrivato, abbiamodi passare e ci prendiamo adesso questo quarto di finale. In questa squadra ci26 titolari, chi è entrato ha dimostrato di essere pronto e di voler dare una mano alla squadra.Il, in queste situazioni vuoi sfondare la porta, invece ...

Advertising

DanyRoss70 : RT @ConteAlmaviva: Brutto segno: mentre Chiesa avanzava palla al piede gli altri 2 compagni rallentavano per non ricevere il passaggio, las… - Frances90832167 : @giusmo1 Grande Belotti Grandissimo Chiesa Ma perche' nessuno parla di Spinazzola? Ha fatto una grande partita e… - ilfaroonline : ? #Euro2020 I gol di Chiesa e Pessina regalano alla Nazionale il passaggio ai quarti. Ora la sfida con Belgio o Por… - bastulli : @krudotw Allucinante. Ha fatto un passaggio quasi sbagliato che Chiesa con una magia ha messo dentro e gli danno star of the match - MasterHeep : RT @ConteAlmaviva: Brutto segno: mentre Chiesa avanzava palla al piede gli altri 2 compagni rallentavano per non ricevere il passaggio, las… -