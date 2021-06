Cesare Battisti trasferito da Rossano al carcere di Ferrara. Era in sciopero della fame (Di sabato 26 giugno 2021) Cesare Battisti è stato traferito dal carcere di Rossano (Cosenza) a quello di Ferrara. Lo fa sapere il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe).Battisti era in sciopero della fame dal 2 giugno per protestare contro il collocamento presso la sezione del carcere calabrese destinata ai terroristi islamici.“Cesare Battisti - afferma Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto Sappe - probabilmente anche grazie al sostegno politico ricevuto, è stato traferito dal ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021)è stato traferito daldi(Cosenza) a quello di. Lo fa sapere il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe).era indal 2 giugno per protestare contro il collocamento presso la sezione delcalabrese destinata ai terroristi islamici.“- afferma Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto Sappe - probabilmente anche grazie al sostegno politico ricevuto, è stato traferito dal ...

