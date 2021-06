WTA Bad Homburg 2021 | risultati 25 giugno | la finale sarà Kerber-Siniaková

(Di venerdì 25 giugno 2021) Consegnata agli archivi anche la penultima giornata di incontri del tabellone principale del torneo WTA 250 di Bad, in Germania: sull’erba outdoor dell’Open teutonico, si sono giocati i quarti e le semifinali, mentre domani si disputerà latra la tedesca Angeliquee la ceca Katerina. Nella parte alta del tabellone la teutonica Angeliqueprima ha battuto in rimonta nei quarti la statunitense Amanda Anisimova per 2-6 6-3 6-3, e poi in semiha superato, ancora in rimonta, la ceca Petra Kvitova con lo score di 3-6 6-4 7-6 (3). Nei quarti Kvitova ...

Advertising

livetennisit : WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) - CappLord : Wake N Cash: WTA - Bad Homburg Amanda Anisimova ML +117 2u #RideWithTheLord - sportface2016 : #Tennis #BadHomburgOpen Il programma di domani per il torneo tedesco #WTA su erba - zazoomblog : WTA Bad Homburg 2021: la pioggia blocca i quarti ma Sorribes Tormo passa causa forfait Azarenka - #Homburg #2021:… - OA_Sport : WTA Bad Homburg 2021: niente tennis causa pioggia, ma per Sorribes Tormo la semifinale c'è lo stesso -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Bad

Angelique Kerber e Katerina Siniakova si sfidano nella finale del250 diHomburg 2021 . La tennista tedesca ha sconfitto in una sfida tra mancine Petra Kvitova ed è approdata all'atto conclusivo. La ceca ha invece superato Sara Sorribes Tormo in due det in ......500 dotato di un montepremi di 565.530 dollari in corso sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme aHomburg per rifinire la ...Consegnata agli archivi anche la penultima giornata di incontri del tabellone principale del torneo WTA 250 di Bad Homburg, in Germania: sull'erba outdoor dell'Open teutonico, si sono giocati i quarti ...Ecco come vedere la finale tra Kerber e Siniakova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2021 ...