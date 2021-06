Una Vita, anticipazioni 26 giugno, puntata pomeridiana: manca veramente poco alle nozze tra Felipe e Genoveva, ma lui non è convinto (Di venerdì 25 giugno 2021) Una Vita, anticipazioni 26 giugno, puntata pomeridiana: è stato veramente difficile scegliere il titolo di questo articolo per catturare l’attenzione della lettrice, dato che saranno diversi i momenti appassionanti! Cosa succederà, dunque? Camino vuole partire con Maite, ma scopre che la polizia sta cercando l’amata Camino viene a sapere che Maite se ne sta andando, la raggiunge e la prega di non farlo, finché non sarà pronta a a fuggire con lei. Corre a casa a preparare i bagagli, ma poi torna dalla pittrice per dirle che la polizia la sta cercando per arrestarla. Mentre ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 25 giugno 2021) Una26: è statodifficile scegliere il titolo di questo articolo per catturare l’attenzione della lettrice, dato che saranno diversi i momenti appassionanti! Cosa succederà, dunque? Camino vuole partire con Maite, ma scopre che la polizia sta cercando l’amata Camino viene a sapere che Maite se ne sta andando, la raggiunge e la prega di non farlo, finché non sarà pronta a a fuggire con lei. Corre a casa a preparare i bagagli, ma poi torna dalla pittrice per dirle che la polizia la sta cercando per arrestarla. Mentre ...

