Settimana del Mare 2021: il calendario dei tornei e dove si svolgerà (Di venerdì 25 giugno 2021) Settimana del Mare 2021: A Marechiaro 5 tornei nel ricordo di Paolo De Crescenzo, Mario Scotti Galletta, Mario Vivace e Mario Occhiello. 35 le squadre e 500 atleti tra divertimento e fair play. Ritorna la pallanuoto giocata, al via la Settimana del Mare 2021. Potranno allacciare nuovamente la calottina i ragazzi provenienti da tutta Italia, Leggi su 2anews (Di venerdì 25 giugno 2021)del: Achiaro 5nel ricordo di Paolo De Crescenzo, Mario Scotti Galletta, Mario Vivace e Mario Occhiello. 35 le squadre e 500 atleti tra divertimento e fair play. Ritorna la pallanuoto giocata, al via ladel. Potranno allacciare nuovamente la calottina i ragazzi provenienti da tutta Italia,

Advertising

RaiNews : La diffusione di questa variante sarebbe cresciuta del 46% la settimana scorsa sull'isola con 35.000 nuovi casi sti… - VittorioSgarbi : Roma, alle primarie del PD ha vinto Gualtieri. Lo scrutinio delle schede è avvenuto una settimana fa. @stampasgarbi - AzzolinaLucia : Una settimana fa ero a Coggiola a manifestare tutta la mia contrarietà alla diga in Valsessera. Oggi sono venuta a… - MarriedBed : RT @MarriedBed: unpopular opinion che dovrebbe essere popular: se adesso harry è in italia, sono più contenta del fatto che ci sia stato pe… - ornellamiranda8 : RT @verogossipnews: L'estate più calda di @pierpaolopretel supera il milione di visualizzazuini su YouTube.... Numeri pazzeschi in una sola… -