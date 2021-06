Paulo Dybala fa shopping con la fidanzata a Miami (Di venerdì 25 giugno 2021) Una vacanza a Miami è l’occasione giusta per un po’ di shopping a stelle e strisce per Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Ci sarà tempo, probabilmente, anche per i bikini in spiaggia, ma la priorità è per gli acquisti. Si aggirano a caccia di spese pazze tra le boutique del lusso, poi si concedono un pranzo all’aperto solo per loro. La tenuta è quella giusta per passeggiare a Miami, sexy ed estiva. Paulo sceglie bermuda e camicia dai colori neutri e dal tessuto fresco, Oriana una tutina attillata e corta che sottolinea le sue curve esplosive e lascia nude le lunghe gambe ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 25 giugno 2021) Una vacanza aè l’occasione giusta per un po’ dia stelle e strisce pere Oriana Sabatini. Ci sarà tempo, probabilmente, anche per i bikini in spiaggia, ma la priorità è per gli acquisti. Si aggirano a caccia di spese pazze tra le boutique del lusso, poi si concedono un pranzo all’aperto solo per loro. La tenuta è quella giusta per passeggiare a, sexy ed estiva.sceglie bermuda e camicia dai colori neutri e dal tessuto fresco, Oriana una tutina attillata e corta che sottolinea le sue curve esplosive e lascia nude le lunghe gambe ...

Alessandra_PD10 : La volontà di Allegri e della Juventus è che Paulo Dybala rinnovi il contratto. La Juve vuole tenerselo aldilà del… - sportli26181512 : Il balletto sexy di Oriana, lady Dybala, manda in delirio i fan su tik tok FOTO e VIDEO: Le vacanze in Argentina di… - sofia_dybala : @Silvia_Mio86 una fanpage di paulo l’anno scorso ha scelto un giorno per lui ovvero il 10 luglio… se rinnova quel g… - STnews365 : Serie A, Juventus: deciso il futuro di Paulo Dybala La Juventus non aspetterà CR7 per definire il futuro di Dybala.… - sanzensekai31 : Giorgio Chiellini et Paulo Dybala -