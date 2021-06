Nico Gonzalez, parla l’intermediario: «Sarà tra i più forti al mondo» (Di venerdì 25 giugno 2021) l’intermediario che ha portato Nico Gonzalez alla Fiorentina ha così parlato dell’attaccante argentino. Ecco le sue parole Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Alessandro Moggi, intermediario nell’operazione che ha portato alla Fiorentina l’argentino Nico Gonzalez , ha così commentato questa operazione già conclusa dalla società viola. «Nico Gonzalez Sarà uno degli attaccanti più forti del calcio mondiale. Basta pensare che in Nazionale fa sedere in panchina Di Maria ed Aguero. La Fiorentina lo ha pagato circa 23 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021)che ha portatoalla Fiorentina ha cosìto dell’attaccante argentino. Ecco le sue parole Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Alessandro Moggi, intermediario nell’operazione che ha portato alla Fiorentina l’argentino, ha così commentato questa operazione già conclusa dalla società viola. «uno degli attaccanti piùdel calcio mondiale. Basta pensare che in Nazionale fa sedere in panchina Di Maria ed Aguero. La Fiorentina lo ha pagato circa 23 milioni ...

Advertising

acffiorentina : Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - DiMarzio : Ecco come la @acffiorentina si prepara all’annuncio di Nico…(speedy) #Gonzalez ??@SkySport #calciomercato - DiMarzio : Nico #Gonzalez alla @acffiorentina ????? dopo 8 giorni di trattative: gran colpo viola per qualità e prezzo (23 più… - calciomercato_m : MERCATO - L'agente di Nico Gonzalez: 'Sarà uno degli attaccanti più forti del calcio mondiale' - _HVDP_ : @fstvrgrnr @juventusfc Dybala non convocato per Nico Gonzalez, Julian Alvarez e Angel Correa -