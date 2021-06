Muore in mare dopo aver salvato due ragazze in balia delle onde (Di venerdì 25 giugno 2021) Ha salvato due ragazze in difficoltà in uno dei tratti di costa più pericolosi della , ma poi è morto per arresto cardiaco. A Marina di Arbus un 65enne si è tuffato per salvare due ragazze che ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021) Haduein difficoltà in uno dei tratti di costa più pericolosi della , ma poi è morto per arresto cardiaco. A Marina di Arbus un 65enne si è tuffato per salvare dueche ...

Advertising

TgLa7 : #Muore in mare in Sardegna dopo aver salvato due ragazzine A Marina di Arbus, la vittima è un 65enne - EnricoFurlan3 : RT @Agenzia_Ansa: Muore in mare in Sardegna dopo aver salvato due ragazzine a Marina di Arbus, la vittima è un 65enne #ANSA - ilcirotano : Muore in Sardegna dopo aver salvato la figlia 13enne in mare - - zazoomblog : Si lancia in mare per salvare due ragazze che stanno annegando poi si accascia e muore - #lancia #salvare #ragazze… - Fabiomass65 : RT @Agenzia_Ansa: Muore in mare in Sardegna dopo aver salvato due ragazzine a Marina di Arbus, la vittima è un 65enne #ANSA -