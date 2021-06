Matrimoni forzati: le vittime sono giovani donne straniere (Di venerdì 25 giugno 2021) I Matrimoni forzati sono tornati a essere un argomento di dibattito, soprattutto a seguito di drammatici e recenti fatti di cronaca. Un report del Servizio Analisi Criminale ha illustrato i dati sui casi di Matrimonio forzato avvenuti in Italia dal 2019 al 2021. Si tratta di un reato rubricato nel nostro ordinamento giuridico come “costrizione o induzione al Matrimonio” con lo scopo di difendere soprattutto i minori da Matrimoni precoci. Il report vuole analizzare il reato, con una prospettiva sulle vittime e sugli autori, dall’entrata in vigore della norma in parola (9 ... Leggi su leurispes (Di venerdì 25 giugno 2021) Itornati a essere un argomento di dibattito, soprattutto a seguito di drammatici e recenti fatti di cronaca. Un report del Servizio Analisi Criminale ha illustrato i dati sui casi dio forzato avvenuti in Italia dal 2019 al 2021. Si tratta di un reato rubricato nel nostro ordinamento giuridico come “costrizione o induzione alo” con lo scopo di difendere soprattutto i minori daprecoci. Il report vuole analizzare il reato, con una prospettiva sullee sugli autori, dall’entrata in vigore della norma in parola (9 ...

