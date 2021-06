Mancini: “Giocare a Wembley deve essere un piacere. C’è chi non ci arriva mai” (Di venerdì 25 giugno 2021) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Euro 2020 contro l’Austria: Sui dubbi di formazione“Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo”.Sulla vigilia di Mancini“Mi sento bene: Giocare a Wembley deve essere un piacere. Ci sono giocatori che non ci giocano mai, in uno stadio così è bellissimo”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 giugno 2021) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Euro 2020 contro l’Austria: Sui dubbi di formazione“Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo”.Sulla vigilia di“Mi sento bene:un. Ci sono giocatori che non ci giocano mai, in uno stadio così è bellissimo”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

