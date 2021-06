Gualazzi al lago di Piediluco per Tributo a Sergio Endrigo

(Di venerdì 25 giugno 2021) Un pianoforte e una voce su di una piattaforma in mezzo aldi, al chiarore della luna e delle stelle: è in questa suggestiva location che Raphaelsi esibirà, il prossimo 4 ...

Advertising

LaNotiziaQuoti : L'evento, in programma il 4 settembre chiuderà la tre giorni della nona edizioni, le cui altre location saranno a b… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualazzi lago

Agenzia ANSA

Un pianoforte e una voce su di una piattaforma in mezzo aldi Piediluco, al chiarore della luna e delle stelle: è in questa suggestiva location che Raphaelsi esibirà, il prossimo 4 settembre, in occasione della nona edizione del Tributo a ...Tag:di Piediluco raphaelsergio endrigo TerniUn pianoforte e una voce su di una piattaforma in mezzo al lago di Piediluco, al chiarore della luna e delle stelle: è in questa suggestiva location che Raphael Gualazzi si esibirà, il prossimo 4 sett ...Torna il Tributo a Sergio Endrigo 'Città di Terni'. Dopo l'edizione dello scorso anno nel palcoscenico naturale della Cascata delle Marmore, quest'anno, per l'edizione numero nove, si punta sul tema d ...