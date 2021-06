Football Rock Live | nel cast anche J-Ax | Arisa e Giusy Ferreri

(Di venerdì 25 giugno 2021) foto di Fabrizio CestariMILANO – Si aggiungono nuovi nomi alla line up di, il concerto//evento charity che avrà luogo il 24 agosto all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Dopo Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade, Alvaro Soler e Nina Zilli sono stati annunciati J-Ax,, Gaia, Epoque, Claptone, Emis Killa, Merk & Kremont, Matt Simons. E da oggi sono apertele prevendite per i biglietti in presenza su Ticketmaster. La direzione deling a cura di Chandrika ...

Questo è" dichiara Helga Leoni (Presidente e founder dell'evento) - Ringraziamo di cuore tutti gli artisti e i calciatori e calciatrici che saranno con noi in questa grande impresa". ...Nelle news del Tg Diregiovani di oggi: Mahmood e vevo, Diletta Leotta e Can Yaman, Rachel Zegler futura Biancaneve,...MILANO - Si aggiungono nuovi nomi alla line up di Football Rock Live, il concerto//evento charity che avrà luogo il 24 agosto all’Arena Civica Gianni ...Si aggiungono nuovi nomi alla line up di FootballRock Live, il concerto//evento charity che avrà luogo il 24 agosto all'Arena CivicaGianni Brera di Milano. Dopo Oscar Anton, Boro ...