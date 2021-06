ESCLUSIVA ! DOCUMENTO SHOCK CHE SVELA IL PIANO DELL’ELITE PER I PROSSIMI MESI IN UK. (Di venerdì 25 giugno 2021) Riportiamo di seguito la traduzione del DOCUMENTO ricevuto: To Dr. Frank Atherton, Dr. Michael McBride, Dr. Susan Mashie, Dr. Gregor Smith, Dr. Richard Taylor, Sir Patrick Valiance, Dr. Jonathan Van Tam, Chris Whiny From: Neil M Ferguson Date: 14th June 2021 Subject: Next Steps – Permanent Lockdown of the UK (Private & Confidential) PROSSIMI PASSI PER UN LOCKDOWN PERMANENTE NEL REGNO UNITO ( PRIVATO E CONFIDENZIALE ) Con l’imminente decisione e l’annuncio che verrà fatto non più tardi di oggi dal Primo Ministro, per quanto riguarda l’estensione di quattro settimane di Lockdown del Regno Unito, ora abbiamo una finestra di opportunità relativamente ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) Riportiamo di seguito la traduzione delricevuto: To Dr. Frank Atherton, Dr. Michael McBride, Dr. Susan Mashie, Dr. Gregor Smith, Dr. Richard Taylor, Sir Patrick Valiance, Dr. Jonathan Van Tam, Chris Whiny From: Neil M Ferguson Date: 14th June 2021 Subject: Next Steps – Permanent Lockdown of the UK (Private & Confidential)PASSI PER UN LOCKDOWN PERMANENTE NEL REGNO UNITO ( PRIVATO E CONFIDENZIALE ) Con l’imminente decisione e l’annuncio che verrà fatto non più tardi di oggi dal Primo Ministro, per quanto riguarda l’estensione di quattro settimane di Lockdown del Regno Unito, ora abbiamo una finestra di opportunità relativamente ...

