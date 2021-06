Crollo del Ponte Morandi, la procura chiede il rinvio a giudizio per 59 indagati (Di venerdì 25 giugno 2021) La procura di Genova ha inviato ieri le richieste di rinvio a giudizio per 59 degli indagati per il Crollo di Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Coinvolti nelle ipotesi di reato, in origine, erano in 71: tre sono morti prima della chiusura delle indagini mentre 10 sono state le posizioni stralciate in attesa di approfondimenti. È stato chiesto il giudizio anche per le due società coinvolte, Autostrade per l’Italia e Spea … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 giugno 2021) Ladi Genova ha inviato ieri le richieste diper 59 degliper ildi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Coinvolti nelle ipotesi di reato, in origine, erano in 71: tre sono morti prima della chiusura delle indagini mentre 10 sono state le posizioni stralciate in attesa di approfondimenti. È stato chiesto ilanche per le due società coinvolte, Autostrade per l’Italia e Spea … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Il crollo del Ponte di Genova: chiesto il rinvio a giudizio per 59 indagati. Per alcuni contestata anche la colpa cosciente #ANSA - fattoquotidiano : A quasi tre anni dal crollo del Ponte Morandi, la Procura di Genova chiede di processare 59 persone e due società [… - TgLa7 : La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il crollo del ponte Morandi. I pm contestan… - yydwn : giorno, sopportando e supportando ogni mio più piccolo crollo. mi dai tanta forza, e sto usando, adesso, queste par… - alkhimiyah : RT @LaNotiziaTweet: Crollo del #PonteMorandi. Chiesto il rinvio a giudizio per 59 indagati. Ad alcuni la Procura di #Genova contesta anche… -