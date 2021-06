Crollo del Ponte Morandi. Chiesto il rinvio a giudizio per 59 indagati. Ad alcuni la Procura di Genova contesta anche la colpa cosciente. I pm: “Immobilismo e consapevolezza dei rischi” (Di venerdì 25 giugno 2021) La Procura di Genova ha inviato le richieste di rinvio a giudizio per 59 degli indagati nell’ambito della maxi inchiesta sul Crollo di Ponte Morandi, il viadotto dell’A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. Le accuse sono, a vario titolo, di omicidio colposo plurimo, Crollo doloso, omicidio stradale, falso e attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione dolosa dei dispositivi di sicurezza sul lavoro. Chiesto il giudizio anche per le due società, Aspi e Spea. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 giugno 2021) Ladiha inviato le richieste diper 59 deglinell’ambito della maxi inchiesta suldi, il viadotto dell’A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. Le accuse sono, a vario titolo, di omicidio colposo plurimo,doloso, omicidio stradale, falso e attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione dolosa dei dispositivi di sicurezza sul lavoro.ilper le due società, Aspi e Spea. ...

