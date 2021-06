Bebo Storti, chi è Attilio De Prà della serie tv “Masantonio – Sezione Scomparsi” (Di venerdì 25 giugno 2021) Bebo Storti, all’anagrafe Alberto Storti, è nato il 24 maggio del 1956 a Milano ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere un attore, comico e politico. L’artista interpreterà Attilio De Pra nella nuova serie televisiva “Masantonio-Sezione Scomparsi” che andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 21.30. Scopriamo di più sulla sua carriera e sul suo ruolo nella nuova serie. Masantonio – Sezione Scomparsi è una miniserie composta da 10 episodi diretta da Fabio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 giugno 2021), all’anagrafe Alberto, è nato il 24 maggio del 1956 a Milano ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere un attore, comico e politico. L’artista interpreteràDe Pra nella nuovatelevisiva “” che andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 21.30. Scopriamo di più sulla sua carriera e sul suo ruolo nella nuovaè una minicomposta da 10 episodi diretta da Fabio ...

Ultime Notizie dalla rete : Bebo Storti Masantonio - Sezione scomparsi: la nuova fiction di Canale 5 è pronta al debutto di venerdì 25 giugno 2021 Completano il cast l'attore Davide Iacopini che ricopre il ruolo di Sandro Riva, mentre il prefetto Attilio De Prà sarà ricoperto da Bebo Storti, chiudono il cast le attrici Camilla Semino Favro e ...

Masantonio - Sezione scomparsi: le anticipazioni della prima puntata A richiamarlo in città è stato il prefetto De Prà ( Bebo Storti ), che vuole costituire un'unità speciale alla ricerca di persone scomparse: così il detective inizia ad investigare su alcuni casi ...

