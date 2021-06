Ancelotti: «Non serve inginocchiarsi ma bisogna educare le nuove generazioni» (Di venerdì 25 giugno 2021) Carlo Ancelotti ha parlato in una lunga intervista a Il Giornale: le sue dichiarazioni Carlo Ancelotti ha parlato in una lunga intervista a Il Giornale: le sue dichiarazioni. ITALIA – «È la grande sorpresa e nello stesso tempo la novità del torneo. Perché gioca un calcio offensivo, senza alcun calcolo, dispone di una organizzazione difensiva collaudata e ha la gioventù del suo zoccolo duro che garantisce corsa ed entusiasmo. Paragoni con Nazionali passate? Ci sono un paio di dettagli che mi riportano alla memoria la nazionale di Vicini del mondiale ’90 a cui ho partecipato. Io c’ero e si respirava, allora come ora, lo stesso entusiasmo che ho colto nelle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Carloha parlato in una lunga intervista a Il Giornale: le sue dichiarazioni Carloha parlato in una lunga intervista a Il Giornale: le sue dichiarazioni. ITALIA – «È la grande sorpresa e nello stesso tempo la novità del torneo. Perché gioca un calcio offensivo, senza alcun calcolo, dispone di una organizzazione difensiva collaudata e ha la gioventù del suo zoccolo duro che garantisce corsa ed entusiasmo. Paragoni con Nazionali passate? Ci sono un paio di dettagli che mi riportano alla memoria la nazionale di Vicini del mondiale ’90 a cui ho partecipato. Io c’ero e si respirava, allora come ora, lo stesso entusiasmo che ho colto nelle ...

