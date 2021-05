Viaggio nella casa editrice dei libri dimenticati dei dissidenti russi (Di lunedì 24 maggio 2021) Non per militanza, né per credo, Daniela Di Sora ha pubblicato, negli ultimi anni, alcuni dei libri che raccontano meglio la ferocia del comunismo russo, nel suo nascere e nel suo crescere. libri che nessun’altra casa editrice italiana ha nel proprio catalogo e che lei, invece, ha nella lista di quella che ha fondato nel 1994, la casa editrice Voland. Dell’ultimo di questi - Giorni maledetti di Ivan Bunin – ha scritto Giampiero Mughini su questo giornale, dicendo che si tratta del libro che “meglio ha rasentato la verità vera di quei fatti russi da cui è stata deragliata la storia del mondo”. Parla dei mesi e degli anni immediatamente dopo la Rivoluzione d’ottobre e, confesso, non ne avevo mai sentito parlare prima. Ivan Bunin ha vinto il premio Nobel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 24 maggio 2021) Non per militanza, né per credo, Daniela Di Sora ha pubblicato, negli ultimi anni, alcuni deiche raccontano meglio la ferocia del comunismo russo, nel suo nascere e nel suo crescere.che nessun’altraitaliana ha nel proprio catalogo e che lei, invece, halista di quella che ha fondato nel 1994, laVoland. Dell’ultimo di questi - Giorni maledetti di Ivan Bunin – ha scritto Giampiero Mughini su questo giornale, dicendo che si tratta del libro che “meglio ha rasentato la verità vera di quei fattida cui è stata deragliata la storia del mondo”. Parla dei mesi e degli anni immediatamente dopo la Rivoluzione d’ottobre e, confesso, non ne avevo mai sentito parlare prima. Ivan Bunin ha vinto il premio Nobel ...

