Vaccino | Abrignani Cts | ' In dieci milioni rifiutano l' iniezione | senza obbligo non fermeremo il virus'

'Se vuole la mia opinione personale, io sono favorevole all'obbligo vaccinale. Qui stiamo parlando di un'emergenza di sanità pubblica'. Il professor Sergio Abrignani, immunologo del Policlinico universitario di Milano e componente del Cts, lo dice con prudenza perché sa che quello del vaccino anti Covid obbligatorio è un terreno minato, ma anche lui è favorevole all'obbligo vaccinale.

Vaccino obbligatorio? Abrignani (Cts): 'In dieci milioni rifiutano l'iniezione, senza obbligo non fermeremo il virus' 'Se vuole la mia opinione personale, io sono favorevole all'obbligo vaccinale. Qui stiamo parlando di un'emergenza di sanità pubblica'. Il professor Sergio Abrignani, immunologo del Policlinico universitario di Milano e componente del, lo dice con prudenza perché sa che quello del anti Covid obbligatorio è un terreno minato, ma anche lui è favorevole a ...

Covid, Locatelli: ‘Da metà luglio basta mascherine all’aperto’ In merito alla possibilità di togliere la mascherina “credo potremo parlarne nella seconda metà di luglio, eliminando l’obbligo solo all’aperto, o anche al chiuso tra persone vaccinate e non soggette ...

