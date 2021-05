Uomini e Donne, anticipazioni 24 maggio: la reazione di Carolina dopo la scelta di Giacomo (Di lunedì 24 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 24 maggio: sarà oggi che vedremo la scelta di Giacomo Czerny a favore di Martina Grado. Come ha reagito la rivale di quest’ultima, Carolina Ronca? Volete saperlo in anteprima? Uomini e Donne, anticipazioni 24 maggio: Carolina attacca Giacomo e non lo saluta dopo che ha scelto Martina In un precedente articolo abbiamo raccontato che Giacomo Czerny ha preferito uscire da “Uomini e Donne” con Martina Grado anziché con Carolina Ronca; ma era la registrazione della puntata (avvenuta mercoledì 19 maggio) e non abbiamo ancora detto nulla sulla ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 24 maggio 2021)24: sarà oggi che vedremo ladiCzerny a favore di Martina Grado. Come ha reagito la rivale di quest’ultima,Ronca? Volete saperlo in anteprima?24attaccae non lo salutache ha scelto Martina In un precedente articolo abbiamo raccontato cheCzerny ha preferito uscire da “” con Martina Grado anziché conRonca; ma era la registrazione della puntata (avvenuta mercoledì 19) e non abbiamo ancora detto nulla sulla ...

